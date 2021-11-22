إسرائيل تبدأ في تطعيم الأطفال في سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

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بدأت إسرائيل اليوم الاثنين في طرح لقاح فايزر/بيونتك المضاد لكوفيد-19 للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و11 سنة على أمل التغلب على ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وبدأت الموجة الرابعة من الإصابات، التي شهدتها إسرائيل في يونيو حزيران في الانحسار في سبتمبر أيلول. لكن على مدى الأسبوعين الماضيين، بدأ معدل تكاثر الفيروس، الذي ظل أقل من واحد لمدة شهرين، في الصعود، وتجاوز الآن هذه العتبة، مما يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر باضطراد مرة أخرى.

كما ارتفعت الإصابات اليومية خلال الأيام القليلة الماضية، وظهر أن نصف الإصابات المؤكدة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما أو أقل.

ويوجد حوالي 1.2 مليون طفل في الفئة العمرية من خمس سنوات إلى 11 سنة بين سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة.

وبدأ التطعيم اليوم الاثنين في ساحة في تل أبيب، على أن تبدأ الحملة في جميع أنحاء إسرائيل غدا الثلاثاء.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مكابي للرعاية الصحية أن 41 بالمئة من آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما قالوا إنهم سيطعّمون أطفالهم،

في حين أن 21 بالمئة منهم لم يحسموا أمرهم بعد، بينما لن يُقدم 38 بالمئة على تطعيم أطفالهم.

وسجلت إسرائيل 1.3 مليون إصابة مؤكدة إجمالا، وأكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وجرى تطعيم حوالي 57 بالمئة من السكان بجرعات كاملة، وفقا لوزارة الصحة، مما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة أو لم يمر خمسة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.