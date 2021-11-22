النيابة تنتقل لمستشفى البداري والقوصية بأسيوط للتحقيق في تسمم 30 تلميذا

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انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة أسيوط، إلى مستشفيات مركز القوصية والبداري المتواجد بها التلاميذ المصابين بحالة إعياء شديد واشتباه بتسمم، عقب تناولهم وجبة تغذية مدرسية «عصير وبسكويت».

وقام فريق من النيابة العامة بسؤال التلاميذ عن الواقعة بالتفصيل والتحفظ على العينات المأخوذة من المصابين بمعرفة الأجهزة الطبية، وجارٍ إرسال تلك العينات إلى المعامل المختصة للوقوف على أسباب الحادث.

أعلن مستشفى البداري المركزي بمحافظة أسيوط، عن خروج 18 تلميذا من المصابين بالتسمم الغذائي بعد تناولهم وجبة تغذية مدرسية من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم الرعاية الطبية.

اطمئن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الحالة الصحية لعدد من طلاب بعض المدارس الابتدائية بمركزى البدارى والقوصية والذين اصيبوا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى مستشفى البدارى المركزى والقوصية المركزى موجها بتقديم كافة الرعاية الصحية لهم لحين تماثلهم للشفاء، معلناً تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لعمل تقرير شامل عن الواقعة، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم ويوجه بوقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة يفيد تلقى بلاغاً من رئيس مركز البدارى يفيد نقل حوالى 25 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس «الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» في حالة إعياء إلى مستشفى البدارى المركزى وتم إجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى في حالة جيدة كما تم الابلاغ بوجود حوالى 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة أبى بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزى وتم اجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

على الفور وجه المحافظ، نائبه المهندس عمرو عبدالعال واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالتوجه إلى المستشفي للاطمئنان على حالة الطلاب وتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية الصحية لهم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطمئنان على حالة الطلاب، والتنسيق مع الجهات الامنية لتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الوجبات المدرسية واخذ عينات منها للتأكد من سلامتها فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة عاجلة برئاسة سكرتير عام المحافظة لفحص وعمل تقرير شامل عن الواقعة بالإضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، كما اصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بوقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة لحين وصول نتائج تحليل الوجبات المدرسية من المعامل المركزية بوزارة الصحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا على صحة ابنائنا الطلاب.

كما وجه المحافظ محمد حسن رئس مركز ومدينة البدارى وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة المستمرة للطلاب لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنهم وجاري متابعة الحالة الطبية لبقية الحالات، كما قرر فتح التحقيق في الواقعة للتعرف على ملابساتها.