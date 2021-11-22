بعد تسمم 30 تلميذا بأسيوط.. خروج 18 من مستشفى البداري بعد تماثلهم للشفاء

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أعلن مستشفى البداري المركزي بمحافظة أسيوط، عن خروج 18 تلميذا من المصابين بالتسمم الغذائي بعد تناولهم وجبة تغذية مدرسية من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم الرعاية الطبية.

اطمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الحالة الصحية لعدد من طلاب بعض المدارس الابتدائية بمركزى البدارى والقوصية الذين أصيبوا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى مستشفيى البدارى المركزى والقوصية المركزى موجها بتقديم كافة الرعاية الصحية لهم لحين تماثلهم للشفاء، معلناً عن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم ويوجه بوقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد تلقى بلاغ من رئيس مركز البدارى يفيد نقل حوالى 25 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس «الكوم الاحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» في حالة إعياء إلى مستشفى البدارى المركزى وتم اجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى في حالة جيدة كما تم الإبلاغ بوجود حوالى 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة ابى بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزى وتم إجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وعلى الفور وجه المحافظ، نائبه المهندس عمرو عبدالعال واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لهم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطمئنان على حالة الطلاب، والتنسيق مع الجهات الامنية لتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الوجبات المدرسية وأخذ عينات منها للتأكد من سلامتها فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة عاجلة برئاسة سكرتير عام المحافظة لفحص وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة بالاضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، كما أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بوقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة لحين وصول نتائج تحليل الوجبات المدرسية من المعامل المركزية بوزارة الصحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا على صحة الطلاب.

كما وجه المحافظ محمد حسن رئس مركز ومدينة البدارى وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة المستمرة للطلاب لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنهم وجار متابعة الحالة الطبية لبقية الحالات، كما قرر فتح التحقيق في الواقعة للتعرف على ملابساتها.