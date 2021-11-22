  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

ترمب يحصل على الحزام الأسود

Print
ترمب يحصل على الحزام الأسود ترمب يحصل على الحزام الأسود
منحت أكاديمية التايكوندو العالمية ومقرها كوريا الجنوبية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حزام دان الأسود التاسع الفخري، لهذا النوع من فنون الدفاع عن النفس.

وتعهد بهذه المناسبة بارتداء الزي الخاص بهذه اللعبة القتالية في الكونجرس الأمريكي، إذا عاد مجددا إلى البيت الأبيض. ويعد حزام دان الأسود التاسع أعلى مستوى، يمكن أن يصل إليه المحترفون في مثل هذا النوع من فنون القتال للدفاع عن النفس. وزار لي دونج، رئيس هذه الأكاديمية ترمب في منزله بمنتجع «مار إيه لاغو» لمنحه الحزام الأسود، وشهادة فخرية في هذه اللعبة. وأعرب ترمب بهذه المناسبة عن سعادته بتسلم هذه الشهادة الفخرية، مشيرا إلى أن التايكوندو، فن قتالي رائع لحماية النفس في هذه الأوقات.

ولفت موقع «فيدليلي» إلى أن حصول ترمب على الدان التاسع في التايكوندو، يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الرتبة، في مثل هذه الألعاب القتالية، مشييرا إلى أن بوتين حصل على الحزام الأسود وأصبح من المتخصصين الكبار في هذه الفنون في عام 2013.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الأربعاء أول أيام الشتاء

الأربعاء أول أيام الشتاء

باعة متجولون ينافسون محال الشتلات

باعة متجولون ينافسون محال الشتلات

خدمات طارئة بصحي الضميرية

خدمات طارئة بصحي الضميرية

البيئة : لا خدمات حكومية للأراضي المجزأة المخالفة

البيئة : لا خدمات حكومية للأراضي المجزأة المخالفة