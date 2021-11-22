  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

ماجد الكدواني يكشف سبب مشاركته في «موضوع عائلي»

Print
ماجد الكدواني يكشف سبب مشاركته في «موضوع عائلي» ماجد الكدواني يكشف سبب مشاركته في «موضوع عائلي»

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان ماجد الكدواني، سبب حماسه عن مشاركته في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي المقرر عرضه على منصة شاهد vip، بطولة رنا رئيس، إيناس كامل، محمد شاهين، رضا، سماء إبراهيم .

وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن العمل مع المخرج أحمد الجندي، والمنتج أحمد الجنيني، ممتع، بالإضافة إلى أن موضوع المسلسل مختلف وجديد بالنسبة لي».

وأضاف: «أن المشاهدة عن طريق المنصات الرقمية، مختلفة وبتمنح صناع المسلسلات فرصة أكبر من الابتكار وتناول الموضوعات بجرأة وكثافة، ويارب نكون عند حسن ظن الجمهور».

يذكر أن مسلسل «موضوع عائلي» من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي وغيرهم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نضال الأحمدية تزعم طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نضال الأحمدية تزعم طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أول تعليق من شيرين رضا بعد مشاركة فرقة والدها في افتتاح «الكباش»

أول تعليق من شيرين رضا بعد مشاركة فرقة والدها في افتتاح «الكباش»

أسماء تلحق بـ«شيرين ومها».. وفاة 3 إعلاميات في أسبوع: إحداهن أصابها ألم مفاجئ ومميت

أسماء تلحق بـ«شيرين ومها».. وفاة 3 إعلاميات في أسبوع: إحداهن أصابها ألم مفاجئ ومميت

نوال الزغبي : «شيرين عبدالوهاب وحشتنا.. والكورونا دبحتني»

نوال الزغبي : «شيرين عبدالوهاب وحشتنا.. والكورونا دبحتني»