ماجد الكدواني يكشف سبب مشاركته في «موضوع عائلي»

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كشف الفنان ماجد الكدواني، سبب حماسه عن مشاركته في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي المقرر عرضه على منصة شاهد vip، بطولة رنا رئيس، إيناس كامل، محمد شاهين، شيرين رضا، سماء إبراهيم .

وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن العمل مع المخرج أحمد الجندي، والمنتج أحمد الجنيني، ممتع، بالإضافة إلى أن موضوع المسلسل مختلف وجديد بالنسبة لي».

وأضاف: «أن المشاهدة عن طريق المنصات الرقمية، مختلفة وبتمنح صناع المسلسلات فرصة أكبر من الابتكار وتناول الموضوعات بجرأة وكثافة، ويارب نكون عند حسن ظن الجمهور».

يذكر أن مسلسل «موضوع عائلي» من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي وغيرهم