«فيكي مني كتير».. ماذا قالت سهير البابلي عن علاقتها بليلى مراد؟

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علاقة حب كبيرة جمعت الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، بالفنانة ليلى مراد، والتي وصفتها «البابلي» قائلة: «محبتش حد قدها».

وأضافت في أحد تصريحاتها، أنها لم تُحب مطرب في حياتها مثل ليلى مراد، قائلة: «ليلى كانت الرقة كلها والأخلاق العالية، حتى مع أخواتها، على طول كنا في بيتها، طباعها طباع الإسلام، وتزوجت منير مراد لأنه شقيقها، وأجمل أيام حياتي كانت معاها».

وتابعت: «ليلى مراد هي اللي مربياني علمتني كل شيء حلو، وإزاي أخلي الناس تبتسم، كانت تقولي سهير أنتي فيكي مني كتير، وكانت خجولة جدًا، وهي من تنبأت بموهبتي الفنية وقالت لي هتبقي ممثلة عظيمة».

وأشارت «البابلي» إلى أن زوجها الفنان منير مراد، كذلك أفادها كثيرًا في مشوارها، سواء من خلال الخبرة الحياتية كيف أن تتعامل مع الناس، وكيف تختار أدوارها، وكان يُجلسها مع فنانين كبار، وايضًا كان يسمع ألحانه على صوتها، وأنه أشهر إسلامه بعدما أحبها.