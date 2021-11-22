«التنظيم والإدارة»: اختيار 238 مهندسًا ضمن مسابقة وزارة والرى

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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رئيس لجنة الاختيار المشكلة طبقًا للمادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نتيجة مسابقة وزارة الموارد المائية والرى لاختيار 238 مهندسًا فى مختلف التخصصات، وذلك فى أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر 2016.

وقال إنه تمت إتاحة النتيجة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز فى تمام الساعة العاشرة صباح أمس. وأشار إلى فتح باب التظلم من اليوم ولمدة 15 يومًا، وفقًا للقانون، ويمكن للراغب فى التظلم سداد رسم قدره عشرون جنيهًا بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 1 طريق النصر- مدينة نصر- محافظة القاهرة، ثم تسجيل التظلم عبر البوابة.

وكشف الدكتور صالح الشيخ عن أن الجهاز يعمل حاليًا على الإعداد لمسابقة ثانية، وهى الإعلان عن شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والرى أيضًا، ومن المقرر أن يُفتح باب التقدم لها خلال شهر يناير المقبل إلكترونيًا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار إلى أن المسابقة التى انتهى الجهاز منها، كان قد أُعلن عنها قبل فتح باب التقدم لها بـ15 يومًا حتى يتمكن الراغبون فى التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم «أون لاين» على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو حتى 5 أغسطس 2021، وبالتالى بلغ عدد ساعات التقديم 473 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل، أى 60 ساعة تقديم فقط.

وأضاف أن عدد المتقدمين بلغ 11 ألفًا و567 متقدمًا، انطبقت الشروط على 8 آلاف و608 متقدمين، حضر منهم 6 آلاف و315 متقدمًا أعمال الامتحان الإلكترونى، التى نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وأسفرت عن تأهل 266 متقدمًا للتصفيات النهائية، وهى التقييم الشفوى العلنى (المقابلة)، والتى عقدها الجهاز بمقر مركز الإدارة العامة التابعة له، وحضرها 242، وضمت القائمة المبدئية للمرشحين للحصول على الوظيفة 236 متقدمًا.