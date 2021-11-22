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أعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال البلغار لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة من تنمية للتجارة البينية، والتى شهدت تطورًا ملموسًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأوضح العربى، خلال لقائه بديان أنجيلوف كاتراتشيف، السفير البلغارى بالقاهرة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته القيادة السياسية المصرية، جعل من مصر مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمارات العالمية، وعلى رأسها الخدمات اللوجستية وتطور البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية للطرق السريعة ووسائل الشحن الدولية، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط الإنتاج المصرى بالأسواق العالمية، وتسمح للمنتجات المصرية بالوصول إلى حوالى 3 مليارات مستهلك حول العالم بدون رسوم جمركية.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بإعداد مؤتمر اقتصادى لاستقبال وزيرة التجارة البلغارية، التى من المقرر أن تزور مصر نهاية الشهر الحالى ولمدة 5 أيام، لعرض كافة فرص التعاون الاقتصادى الممكنة، بالإضافة إلى إعادة إحياء مجلس الأعمال المشترك لتحقيق تواصل مستمر بين مجتمع الأعمال فى البلدين.

من جانبه، أبدى ديان أنجيلوف كاتراتشيف، السفير البلغارى بالقاهرة، رغبة بلاده الحقيقية فى تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر فى كافة المجالات، سواء بتنمية التجارة البينية أو فتح آفاق التعاون الصناعى المشترك، كما أكد رغبة بلاده فى المشاركة فى المناطق الصناعية الجديدة، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن وزيرة التجارة البلغارية ستناقش كافة فرص التعاون المتاحة خلال زيارتها المرتقبة للقاهرة، حيث يتضمن برنامج زيارتها عقد مجموعة من اللقاءات على المستوى الحكومى ومجتمع الأعمال والتجارة المصرى.