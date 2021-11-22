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نقل المنتج وليد منصور للمستشفى بعد تعرضه لحالة تسمم

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نقل المنتج وليد منصور للمستشفى بعد تعرضه لحالة تسمم نقل المنتج وليد منصور للمستشفى بعد تعرضه لحالة تسمم

لاقتراحات اماكن الخروج

طمأن المنتج وليد منصور، جمهوره، بعد تعرضه لحالة تسمم خلال الساعات الماضية، حيث نقل على إثارها إلى المستشفي، مشيرا إلى أنه تم إجراء غسيل للمعدة فور وصوله للمستشفى قبل حدوث مضاعفات.

وقال وليد منصور في تصريح لـ«المصري اليوم»: «الحمد لله بقيت تمام بعد وجع شديد بالمعدة، وحاليا في طريقي للخروج من المستشفى بعدما قام الأطباء بغسيل معدة بسبب التسمم الذي تعرضت له».

وأضاف:«الأطباء طلبوا بقائي بالمنزل لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة، للاطمئنان على حالتي الصحية، وعدم التعرض لأي مضعافات».

كان المنتج وليد منصور تعرض لأزمة صحية، اليوم، ونقل على إثرها للمستشفى، إذ أٌصيب بتسمم وإلتهاب حاد في المعدة، وتم حجزه بالمستشفى.

المصرى اليوم

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