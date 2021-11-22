صانع المحتوى محمد حمزة: 268 مليار دولار أرباحا متوقعة من الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2025

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قال الخبير التكنولوجي وصانع المحتوى محمد حمزة، إن الألعاب الإلكترونية باتت صناعة واعدة تبحث عن مقتنصي الفرص، خصوصا مع ما تحققه من ارباح بالمليارات وصلت في العام السابق لنحو 193 مليار دولار.

وأضاف محمد حمزة، أن صناعة الألعاب الإلكترونية تتطور بشكل سريع، لافتا إلى أن هناك توقعات بأن تحقق هذه الصناعة أرباحا بنحو 268 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن الألعاب الإلكترونية حول العالم تنمو بشكل كبير بفضل الإقبال عليها من قبل مستخدمي الانترنت والهواتف الذكية، الذين يقدر عددهم بنحو 3 مليارات مستخدم، أي أكثر من ثلث تعداد العالم.

شدد على ضرورة تمكين الشباب والشركات الناشئة في الوطن العربي وتشجيعها على الدخول في هذه الصناعة، خصوصا وأنها تحقق أرباحا ضخمة، تؤول في مجملها للشركات الأجنبية.

ونوه محمد حمزة بأن جائحة كورونا عززت من نمو الألعاب الإلكترونية، بسبب الإقبال عليها وقت الفراغ، مشددا على أن هذه الصناعة تتطلب دعمها وتنميتها وتشجيع الشباب على اقتحام أسواقها.

ولفت إلى أن السوق العربي سوق ضخم يضم نحو 337 مليون من تعداد سكان العالم ويشكل الشباب في الفئة العمرية من سن 10 إلى 24 عاما ، نسبة تقدر بنحو 28%، لافتا إلى أن هذه النسبة نصفها على الأقل يستخدم الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي.