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نقيب المأذونين يفجر مفاجأة عن الرجل الذي يتزوج امرأة ثانية دون إخبار الأولى

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نقيب المأذونين يفجر مفاجأة عن الرجل الذي يتزوج امرأة ثانية دون إخبار الأولى نقيب المأذونين يفجر مفاجأة عن الرجل الذي يتزوج امرأة ثانية دون إخبار الأولى

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قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن إخطار الزوج لزوجته الأولى بأنه سيتزوج بأخرى أمر وجوبي، معلقا: «الزوج لا يستأذن للزواج بزوجة ثانية، ولكن وجوبي عليه أن يخبرها».

وأشار «عامر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أنه في حالة حضور الزوج لعقد قرانه ويكون مدون على بطاقته الشخصية أنه متزوج، فأنه يكون على المأذون أن يحصل على عنوان الزوجة الأولى لإخطارها بزواج زوجها خلال أسبوع، وهو أمر وجوبي على المأذون.

وأضاف نقيب المأذونين، أن العقوبة التي تطبق على الزوج حال إخبار المأذون معلومات خاطئة عن الزوجة الأولى كالعنوان هي غرامة تقدر بـ200 جنيه فقط.

المصرى اليوم

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