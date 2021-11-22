شركة تابعة لـ«فورد» تستعد لطرح نسخة جديدة من سيارات السيدان

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تقدم شركة «لينكولن» للسيارات والتابعة لـ«فورد» نموذجًا جديدًا لسيارة السيدان تدعى «Zephyr» لتطرحها بالأسواق الصينية.

تتميز بتصميم يناسب التطور في عالم السيارات في عامنا الحالي كما أنها تتميز بتصميم داخلي حديث المظهر.

ويشير الموقع الإخباري «car and driver» أنه من غير المتوقع وصول «Zephyr» إلى سوق الولايات المتحدة في أي وقت قريب واحتمالات طرحها في الولايات المتحدة ضئيل.

بينما تخلت لينكولن عن طراز السيدان في سوقها المحلية، فإنها تمضي قدمًا فيما يخص تلك السيارة الجديدة.

تم الكشف عن «Zephyr» في وقت سابق من هذا العام، وقد ظهرت الآن لأول مرة في الإنتاج وستطرح للبيع في الصين في أوائل عام 2022.

وتأتي السيارة مع قاعدة عجلات بقياس 117.7 بوصة، تقع «Zephyr» بين السيارتين «MKZ» السابقة و«Continental» من حيث الحجم.

ولم تعلن «لينكولن» ما إذا كان يحتوي على نظام دفع أمامي أو دفع رباعي، ولكن يبدو أنه يستخدم بنية عرضية مثل سيارات السيدان السابقة التي تعتمد على فيوجن.

كما أن السيارة مدعومة بشاحن توربيني 2.0 لتر مضمّن رباعي ويستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات لكن لم يعرف بعد أرقامًا محددة للقدرة.

التصميم العام حديث وجذاب، حسب الموقع، إن لم يكن مميزًا بشكل خاص، مع شريط إضاءة كامل العرض وشارة لينكولن بارزة في المقدمة، وخط مميز على طول الجانب ومصابيح خلفية زاويّة في الخلف.

يوجد بالداخل مجموعة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية ضخمة تمتد عبر لوحة القيادة بأكملها لإضفاء مظهر الشاشات الممتدة من الحائط إلى الحائط.

على الرغم من عدم ارتباطها بتشكيلة لينكولن الحالية في الولايات المتحدة، فأن «Zephyr» تقدم نظرة مثيرة للاهتمام وتسلط الضوء على عالم بديل جديد من سيارات السيدان الفاخرة.