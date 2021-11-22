«تويوتا» تسحب أكثر من 200 ألف سيارة من الأسواق وتكشف الأسباب

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عملت شركة صناعة السيارات اليابانية «تويوتا»، استدعائها 227.490 سيارة من طراز «Camry 208» و2019 من السوق الأمريكي بسبب مشكلة قد تتسبب في فقدان مفاجئ للمساعدة على الفرامل.

يمكن أن يتلف غطاء الريشة الموجود داخل مضخة التفريغ في السيارة قبل الأوان وينكسر ويسبب عطلًا في المضخة، مما قد يؤثر بدوره على مساعدة الكبح.

والمشكلة لا تؤثر على السيارة «Camry hybrid» التي قالت عنها تويوتا في ملفها إنها لا تحتوي على مضخة تفريغ.

نشرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية، إشعارًا بسحب أكثر من 200 ألف سيارة تويوتا «كامري» بسبب مشكلة قد تؤدي إلى فقدان مفاجئ لمساعدة الكبح.

تتضمن المشكلة وجود غطاء معيب على الريشة الدوارة في مضخة التفريغ الميكانيكية.

وقالت شركة تويوتا إن التآكل المبكر، لا سيما عندما تواجه السيارة «فرملة متكررة أو فترات طويلة من التباطؤ»، يمكن أن يتسبب في تعلق الغطاء بين الريشة ومكان المضخة وانكسارها.

وعند هذه النقطة لن توفر المضخة فراغًا إلى معزز الفرامل وستستمر الفرامل في العمل، ولكن بدون استمرار الفراغ، يمكن أن «ينخفض ​​فجأة» مساعد الطاقة دون سابق إنذار، مما يزيد من مخاطر الاصطدام.

يشمل الاستدعاء طرازات تويوتا كامري التي تم تصنيعها بين 16 يناير 2017 و13 سبتمبر 2018.

سيقوم التجار بإصلاح أو استبدال مضخة التفريغ بدون أي تكلفة، وستبدأ الإخطارات في الخروج إلى مالكي السيارات «Camry» المتضررين في منتصف ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، يمكن لمالكي السيارات Camry 2018 أو 2019 زيارة موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة للحصول على مزيد من المعلومات أو معرفة ما إذا كانت السيارة مدرجة في عملية الاستدعاء.