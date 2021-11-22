أسماء تلحق بـ«شيرين ومها».. وفاة 3 إعلاميات في أسبوع: إحداهن أصابها ألم مفاجئ ومميت

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توفيت، اليوم الاثنين، الإعلامية أسماء مصطفى، بعد معاناة مع مرض السرطان، لتكون الإعلامية الثالثة، التي يغيبها الموت في أسبوع واحد خلال شهر نوفمبر، بعد رحيل الإعلاميتان، مها حسني، وشيرين الدويك، بالتلفزيون المصري.

أسماء مصطفي وأولادها

نعى النائب أيمن أبوالعلا، اليوم، زوجته الراحلة أسماء مصطفى، قائلا عبر حسابه على «فيسبوك»: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

في نهاية أكتوبر الماضي، دخلت الإعلامية الراحلة إلى المستشفى، إثر تداعيات معاناتها مع السرطان؛ إذ أعلنت في أغسطس عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن «حالتها معقدة، وتتلقى أكثر من نوع علاج كيماوي».



ونعى عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، الإعلامية الراحلة؛ حيث كتب البرلماني طارق الخولي على حسابه بتويتر، قائلا: «الإعلامية أسماء مصطفى في ذمة الله بعد صراع مع المرض.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. خالص التعازي للنائب أيمن أبوالعلا».

الإعلامية مها حسني - صورة أرشيفية

رحلت الإعلامية مها حسنى بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعد إحدى مذيعات العصر الذهبى للتليفزيون المصرى، وشهدت خلال الفترة الماضية تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وشيعت الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم. وقدمت حسني خلال مشوارها عدة برامج أهمها «سيدتى»، وكان يهتم بأحوال المرأة وكل ما يخص اهتمامتها بشكل عام، وبرنامج «أيامنا الحلوة».



وحرصت الصفحة الرسمية لماسبيرو على نعى المذيعة مها حسنى، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني، من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري، اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم بدّل سيئاتها حسنات وأسكنها فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين».

شيرين الدويك

شيرين الدويك - صورة أرشيفية

وتوفيّت الخميس الماضي، شيرين الدويك، بعد يومين فقط من وفاة زميلتها المذيعة مها حسني. المذيعة الراحلة، تخرّجت في كلية الآداب، والتحقت للعمل بالتلفزيون المصري عام 1999، واشتهرت بإذاعتها لخبر يتعلّق بوفاة الفنان المصري الراحل فريد شوقي، بالخطأ.



كتبت صديقة المذيعة الراحلة، ميرفت المليجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، أنَّ سبب الوفاة جاء بعد تشخيص بأنّه «قولون». وكتبت: «الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجئ.. ألم في المعدة، ثم تشخيص الطبيب أنه قولون».

وتابعت من خلال منشورها: «تُوفيَّت أثناء النوم بعد ساعات.. ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألَّم بها من أوجاع وما مرَّت به في ساعتها الأخيرة».