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الأنبا باسيليوس يتفقد مدرسة الراعي الصالح 4 للغات بالمنيا

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الأنبا باسيليوس يتفقد مدرسة الراعي الصالح 4 للغات بالمنيا الأنبا باسيليوس يتفقد مدرسة الراعي الصالح 4 للغات بالمنيا

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تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، مدرسة الراعي الصالح ٤ للغات، حيث تعد إحدى مدارس الراعي الصالح، التابعة لإيبارشية المنيا.

كان في استقبال الأنبا باسيليوس، الأب أنجليوس منير، والأب بطرس خلف، حيث تضمنت الزيارة تفقد الأنبا باسيليوس لسير العملية التعليمية داخل المدرسة، كما أجرى محادثات مع الطلاب، لمناقشة احتياجاتهم، كما شجع جميع العاملين بالمدرسة، على الاستمرار بالجهد في عملهم.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس بالمؤسسات التعليمية، التابعة للإيبارشية، والتي تخدم مجتمع المنيا دون تفرقة.

المصرى اليوم

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