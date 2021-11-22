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جنبلاط يرد على عون: يجب احترام الدستور

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جنبلاط يرد على عون: يجب احترام الدستور جنبلاط يرد على عون: يجب احترام الدستور

جي بي سي نيوز :- دعا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون "لاتباع الأصول واحترام الدستور"، في ما يتعلق بالانتخابات.

وقال جنبلاط إن الانتخابات "يجب أن تكون في موعدها، ولا يمكن الاستمرار في المسيرة التي ترفض اتباع الدستور".

وجاءت هذه الدعوة التي نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ردا على تصريح عون للصحيفة بأنه "لن يوافق على حصول الانتخابات النيابية في 27 مارس المقبل، ولن يوقّع مرسوم إجرائها".

ونصح الرئيس بعدم إرسال المرسوم إليه "لأنني سأردّه (...) إذا أرسلوا إلي مرسوما بـ8 أو 15 مايو فأهلا وسهلا".

وكان جنبلاط أعلن أن لبنان يتجه إلى "المجهول، والأزمة ستزيد"، وقال إن "الخوف موجود. فماذا بعد أكثر من هكذا انهيار اقتصادي؟"، ودعا إلى الصبر "فليس لدينا طريق آخر".

المصدر: صحيفة "الأخبار" اللبنانية + ار تي 

جي بي سي نيوز

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