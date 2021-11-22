  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

تعرف على آلية تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا

Print
تعرف على آلية تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا تعرف على آلية تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أصدر رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم- الاثنين- تعليمات تنفيذية بشأن آليات تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا.


وتأتي التعليمات التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة من المنشور الخاص بها في إطار تحقيق العدالة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقضى بحصر المجتمع الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمى.


ويتضمن التسجيل لمزاولة الأنشطة التجارية الإلكترونية أو غير الإلكترونية، الصفحات والمواقع التي تقوم بالبيع أو التسويق لخدمات أو سلع أو صانعى المحتوى وغيرهم من مقر إقامتهم.

وحددت التعليمات المستندات المطلوبه لفتح ملف ضريبى ومنها بطاقة الرقم القومي، وعقد ايجار أو تمليك، وإيصال مرافق، وعقد الشركة في حالة الشركات الاعتبارية.

آليات تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة