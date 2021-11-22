تعرف على آلية تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا

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أصدر رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم- الاثنين- تعليمات تنفيذية بشأن آليات تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا.



وتأتي التعليمات التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة من المنشور الخاص بها في إطار تحقيق العدالة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقضى بحصر المجتمع الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمى.



ويتضمن التسجيل لمزاولة الأنشطة التجارية الإلكترونية أو غير الإلكترونية، الصفحات والمواقع التي تقوم بالبيع أو التسويق لخدمات أو سلع أو صانعى المحتوى وغيرهم من مقر إقامتهم.

وحددت التعليمات المستندات المطلوبه لفتح ملف ضريبى ومنها بطاقة الرقم القومي، وعقد ايجار أو تمليك، وإيصال مرافق، وعقد الشركة في حالة الشركات الاعتبارية.