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" الأوبئة " : فرصة دخول المطعوم على DNA الإنسان " صفر "

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" الأوبئة " : فرصة دخول المطعوم على DNA الإنسان " صفر " " الأوبئة " : فرصة دخول المطعوم على DNA الإنسان " صفر "

جى بي سي نيوز  :- فنّد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور سعيد جرادات الحديث عن أن كورونا والمطاعيم مؤامرة عالمية.

وأكد جرادات في تصريحات اذاعية ، الأحد، أن الفيروس موجود وانتقل من الحيوان إلى الإنسان وأخذ بعدًا عالميًّا، "كما شاهدنا في الأردن وفيات وإصابات لأقاربنا وأحبائنا".

ونفى أن يدخل المطعوم على "DNA" الإنسان، مشددا على أن فرصة دخوله مقدارها صفر، مبرّرًا بأن نوعية المطعوم تدخل إلى "السيتوبلازم" وليس إلى النواة.

ولا تتسبب المطاعيم المضادة لكورونا بالعقم، وفق جرادات، الذي قال إن العالم محظوظ بإنتاج المطاعيم بتكنولوجيا " mRNA" التي اعتمدت مطاعيمًا آمنةً وفعالةً ضد الفيروس.

جي بي سي نيوز

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