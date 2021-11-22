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جى بي سي نيوز :- قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، الأحد، إن الأردن اكتسب سمعة طيبة كواجهة لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن أسعار العلاج في الأردن تعتبر "قليلة جدا" مقارنة مع الدول المنافسة بهذا القطاع.

وقال الحموري : إن الأردن يتمتع بسمعة طيبة كواجهة للعلاج بالرغم من المنافسة من عدة دول.

وحول أسعار العلاج في الأردن قال الحموري إن الأسعار في الأردن تعتبر "قليلة جدا" مقارنة مع الدول المنافسة وهذه من عوامل الجذب المهمة التي تجعل الناس تأتي للعلاج في الأردن، إضافة إلى الأمن والأمان حيث صنف تقرير معهد غالوب الأردن الثاني إقليما والسادس في العالم من ناحية الشعور بالأمن والأمان ، وهذا مهم جدا ، وفق المملكة .

تقدم الأردن تبعاً لمؤشر غالوب، من المركز الخامس عربياً إلى الثاني عربياً، ومن المركز 34 دولياً إلى المركز السادس عشر، متفوقاً على دول مثل السويد وألمانيا والولايات المتحدة، في قائمة شملت 115 دولة شملها التقرير للعام 2021.

وتابع الحموري: "في دراسة أجريناها كل مريض يأتي للعلاج في الأردن يكون معه شخصان مرافقان ، وبالتالي قبل جائحة كورونا كنا نستقبل حوالي 250 ألف مريض وهؤلاء يرافقهم 500 ألف مرافق لغايات العلاج في المستشفيات"

وقال الحموري: "اعتقد أنه في عام 2020 كانت خسارتنا لا تقل عن 70% بالنسبة لأعداد المرضى وبالنسبة لعام 2021 لغاية شهر تشرين أول استرجعنا حوالي 50% من معدلنا يعني تقريبا 120 ألف مريض ".

رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة قال خلال حديثه إن السياحة العلاجية في الواقع تنقسم إلى قسمين وهي ترفيهية وإجرائية لمراجعة المستشفيات.

"الترفيهية تنحصر في مواقع قليلة كالبحر الميت وحمامات ماعين والحمة الأردنية وحمامات عفرا , وليست كل الأماكن مخدومة بالشكل الصحيح" وفق هلسة الذي بين أنه سيكون هناك جهد بين هيئة تنشيط السياحة والملكية الأردنية ومكاتب السياحة لاستقطاب اعداد السياح بهذا الخصوص.