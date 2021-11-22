انطلاق مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عُمان ديسمبر المقبل

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تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ 51 المجيد وفي السادس من شهر ديسمبر المقبل، ينظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العُمانية، مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عُمان، ويرعى حفل الافتتاح الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

تأتي إقامة المؤتمر امتثالًا للتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق، الداعية إلى الاهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني ودوره في تنويع مصادر الدخل والارتقاء بمختلف القطاعات، وتماشيًا مع مبادرات وأهدف رؤية «عُمان 2040»، وخصوصًا تلك المتعلّقة بمؤشرات التنافسية العالمية، التي تسعى السلطنة من خلالها إلى أن تكون دولة متقدمة، وتبني اقتصادًا منتجًا متنوعًا قائمًا على الابتكار وتكامل الأدوار، وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، واقتصاد يقوده القطاع الخاص نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية.

وسوف يشتمل المؤتمر على 4 جلسات بمشاركة جمع من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والأكاديميين والاقتصاديين في السلطنة، تتطرّق إلى تقييم الحوافز الحكومية السابقة والحالية، والأثر الاقتصادي للسياسات النقدية، والاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال لتوليد الفرص وآثار الرسوم والضرائب على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى حوكمة ودعم اتخاذ القرار والتكاملية بين السياسات العامة.

ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات للدفع بالتحفيز الاقتصادي إلى الأمام في ضوء تكامل الأدوار والتعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والجمعية الاقتصادية العُمانية لتقديم المشورة للحكومة للارتقاء بمختلف القطاعات بما يتواءم مع رؤية 2040.