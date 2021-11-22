وزيرة التجارة: 42% زيادة في صادرات الصناعات الهندسية خلال الـ9 أشهر الأولى من ٢٠٢١

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى ان مصر تمتلك مقومات صناعية كبيرة في هذا القطاع تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمى والعالمي.

وقالت الوزيرة خلال افتتاح الوزيرة يرافقها المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية لفعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي «هاتس مصر2021«، الإثنين، إن الملتقى يستهدف مساعدة الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية من حيث السعر والجودة.

وأشارت الوزيرة إلى صادرات السلع الهندسية حققت زيادة بنسبة 42% خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت ٢.٢ مليار دولار مقابل ١.٦ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، لافتةً إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة والإمارات وسلوفاكيا والسعودية وفرنسا.

وأضافت جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

ومن جانبه أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن استقبال بعثات المستوردين يعد أحد أهم الوسائل الترويجية للصادرات المصرية في الخارج، وذلك في ظل طلب عالمي مرتفع على السلع الهندسية المصرية خلال الفترة الحالية.

وأوضح الصياد أن بعثة المستوردين المشاركة بالملتقى تخدم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات، خاصة أن البعثة تضم مشترين من الأسواق الواعدة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع كافة أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثات الأجنبية من المستوردين للترويج للصناعات الهندسية المصرية.