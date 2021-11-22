  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعليم" تدشن حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح الإنفلونزا الموسمية

Print
"التعليم" تدشن حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح الإنفلونزا الموسمية "التعليم" تدشن حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح الإنفلونزا الموسمية
بالتعاون مع "الصحة" بهدف تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة

أطلقت وزارة التعليم حملة تطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، والموجهة لمنسوبي الوزارة في مقر ديوان الوزارة بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتستهدف الحملة تطعيم منسوبي الوزارة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها، حيث يسهم التطعيم في تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة، مع تأكيد وزارة الصحة مأمونية اللقاح، وأهميته في الحماية من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.

ويأتي تنفيذ الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها والمجتمع التعليمي كافة، وتعزيز الوعي الصحي، وكذلك الحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وقدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للوقاية من الإنفلونزا؛ وعلى رأسها أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وكذلك تجنّب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، إلى جانب الحرص على نظافة المكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار