بالتزكية.. قائمة «السمالوطي» تفوز في انتخابات غرفة صناعة الجلود

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أعلن الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية عن فوز 12 مرشحاً بالتزكية في إنتخابات غرفة صناعة الجلود للدورة الإنتخابية 2021/2025، والتي أجريت صباح اليوم.

وأضاف أن وفقا للمادة (17) من قانون اتحاد الصناعات يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من خمسة عشر عضوا وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضوا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وفي حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها وهو ما حدث بالفعل في انتخابات غرفة صناعة الجلود التي تخلو من الفئتين الكبيرة والمتوسطة لذلك تم إجراء الانتخابات على الفئة الصغيرة فقط.

وأوضح عبدالعظيم أن إنتخابات غرفة صناعة الجلود على الفئة الصغيرة أسفرت عن فوز كلا من جمال السمالوطي، طارق بلال، يحيي أبوحلقة، أحمد الألماني، محمود عوده، كريم ملوك، رأفت الخياط، محمد زلط، محمد محمود، محمد بطه، مؤمن التميمي، ومصطفى علام.

وأعرب المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات عن ارتياحه للتوافق الذي تم داخل قطاع صناعة الجلود ووحدة الصف للارتقاء بهذه الصناعة الحيوية مطالباً مجلس الإدارة الجديد بدراسة قانون اتحاد الصناعات المصرية ولائحته التنفيذية لمعرفة تفاصيل القانون بما فيه تغييرات كبيرة في إدارة الغرف الصناعية

وأكد ضرورة أن تضع الغرفة إستراتيجية لتطوير صناعة الجلود وتوطيد العلاقة مع قطاع الدباغة والمجلس التصديري لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الجلود في مصر مطالبا بضرورة تفعيل الأسعار الاسترشادية بشكل دائم للحد من الواردات، فضلا عن الاهتمام بتنمية صادرات صناعة الجلود والوصول بها إلى العالمية، إلى جانب الاهتمام بتطوير التعليم الفني وتوطين هذه الصناعة في ظل اهتمام الدولة واتحاد الصناعات بإنشاء المجمعات الصناعية.

تقدم 16 مرشحاً لإنتخابات غرفة صناعة الجلود عن الفئة الصغيرة، ثم إنسحب خلال الأيام الأخيرة 4 مرشحين وهم إيهاب البطش، كريم البطش، هاني عاشور، ومحرم همام، ليتأكد فوز 12 مرشحاً بالتزكية بعضوية مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة في القائمة التي يقودها جمال السمالوطي رئيس الغرفة الحالي والتي رفعت شعار «يد واحدة لصناعة واعدة».