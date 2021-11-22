10% زيادة في الطلب المحلي على منتجات البلاستيك

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كشف خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن ارتفاع حجم الطلب على المنتجات البلاستيكية في السوق المحلية بنسبة 10%.

وأشار إلى انطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض ايجى بلاست خلال الفترة من 9 – 12 يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، موضحا أن المعرض يعد الحدث الأول محليا وقاريًا لرجال الاعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات حيث يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر.

وأضاف أبوالمكارم أنه يشارك في المعرض حتى الآن نحو 300 شركة عارضة محلية ودولية (62 شركة محلية– قابلة للزيادة- ونحو 270 شركة أجنبية من كل من تركيا والهند والصين والسعودية والامارات وفيتنام وسويسرا والمانيا).

وأشار إلى نجاح المعرض في جذب العديد من الشركات المحلية والعالمية وكذلك رجال الاعمال المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات، لما يتيح لهم من فرصاً تجاريه هائلة، بالإضافة إلى تواجد الزائرين الأجانب من خلال البرنامج الحكومي ( المشترين الدوليين ) والذي يكون له عظيم الأثر في تنشيط حركه الصادرات المصرية.

وأكد أبوالمكارم أن المعرض يعد فرصة للالتقاء برجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات المصرية والذي شهد نمواً هائلا خلال الحقبة الأخيرة مما جعل القطاع يعمل بمثابه القاطرة للقطاع الصناعي المصري بجميع قطاعاته ليس هذا فحسب بل وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحيه وجذباً للاستثمارات وايضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات.