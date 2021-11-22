جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة قنا

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انطلقت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا المقامة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، التي ينطمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، لخدمة أهالي قرية كوم الضبع مركز نقادة بمحافظة قنا، في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ من نوفمبر الجارى .

ويشارك في القافلة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار ،حيث تقدم القافلة خدمات طبية مجانية للمواطنين في تخصصات ( العظام –الأطفال- الأنف والأذن – الرمد- الباطنى- الصدر-الأسنان- الجلدية –القلب –أمراض النساء ) بالإضافة لصرف العلاج مجاناً ،إلى جانب خدمات إجتماعية وذلك خلال تقديم بعض المساعدات العينية ،إلى جانب خدمات محو الأمية وتعليم الكبار.