  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة قنا

Print
جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة قنا جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا المقامة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، التي ينطمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، لخدمة أهالي قرية كوم الضبع مركز نقادة بمحافظة قنا، في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ من نوفمبر الجارى .

ويشارك في القافلة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار ،حيث تقدم القافلة خدمات طبية مجانية للمواطنين في تخصصات ( العظام –الأطفال- الأنف والأذن – الرمد- الباطنى- الصدر-الأسنان- الجلدية –القلب –أمراض النساء ) بالإضافة لصرف العلاج مجاناً ،إلى جانب خدمات إجتماعية وذلك خلال تقديم بعض المساعدات العينية ،إلى جانب خدمات محو الأمية وتعليم الكبار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة