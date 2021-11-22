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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي تقام اليوم الاثنين بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين الليلة، مع تأمين غرف الملابس وعقد المؤتمرات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين دخول وخروج الجماهير وتواجدها بالمدرجات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

في المقابل يتطلع خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك اليوم سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير، لاسيما أن فريقه يقدم انطلاقة مميزة منذ انطلاق المسابقة وكان نداً قوياً للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الإسماعيلى بأداء متميز