اليوم .. إعادة محاكمة مفتي جبهة النصرة

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة مفتي جماعة النصرة الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 ملايين جنيه، وإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ «جبهة النصرة».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلًا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.