شاشات إلكترونية في مصلى الجنائز بالمسجد الحرام للتوجية

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قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الوكالة التوجيهية والإرشادية بتهيئة الخدمات المقدمة في مصلى الجنائز بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.وتهدف وحدة المحتوى إلى نشر الجوانب الشرعية للإسهام في تعليم القاصدين أحكام الصلاة على الميت والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، وذلك من خلال شاشتين في موقع الجنائز تسهم في تعليم القاصدين كيفية الصلاة على الجنازة والأدعية المأثورة فيها، وتوعيتهم بفضائل وأحكام الصلاة على الميت.

وتوفر الإدارة العامة للمصاحف والكتب ممثلة في إدارة المصاحف «6» دواليب نحاسة، و«250» مصحفًا في مصلى الجنائز، حيث يتم تزويد الأرفف المخصّصة في مصلى «الجنائز» بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.