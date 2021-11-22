إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير

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قررت رابطة الدوري الفرنسي إلغاء مباراة ليون أمام ضيفه مارسيليا على ملعب جرومبا بعد توقفت منذ الدقيقة الخامسة لنحو ساعتين بسبب أعمال شغب من الجمهور.

وشهدت الدقيقة الخامسة ألقت الجماهير قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مارسيليا، وسقط أرضًا حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية بعد وطلب الحكم رودي باكيه من الفريقين العودة لغرف الملابس.

وقرر الحكم باكيه إنهاء المباراة بعد مشاورات مع مسئولي الناديين ورابطة الدوري الفرنسي، حيث رأى الحكم باكيه أن شروط السلامة لم تتحقق.

ويحتل مارسيليا قبل هذه المواجهة المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ليون في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.