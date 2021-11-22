  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير

Print
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت رابطة الدوري الفرنسي إلغاء مباراة ليون أمام ضيفه مارسيليا على ملعب جرومبا بعد توقفت منذ الدقيقة الخامسة لنحو ساعتين بسبب أعمال شغب من الجمهور.
وشهدت الدقيقة الخامسة ألقت الجماهير قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مارسيليا، وسقط أرضًا حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية بعد وطلب الحكم رودي باكيه من الفريقين العودة لغرف الملابس.
وقرر الحكم باكيه إنهاء المباراة بعد مشاورات مع مسئولي الناديين ورابطة الدوري الفرنسي، حيث رأى الحكم باكيه أن شروط السلامة لم تتحقق.
ويحتل مارسيليا قبل هذه المواجهة المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ليون في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة