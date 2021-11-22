الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعات، أمس الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام لجامعي الجاري 2021/2022، وشهدت الجامعات اقبال متوسط من الطلاب على الترشح والذي تم فتح باب التقدم الخميس الماضي وسط اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التعليم العالي، ان الجامعات ستفتح باب تلقي طلبات الطعون على المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الاثنين، على أن يتم فحص الطعون غدا الثلاثاء 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بكافة الجامعات كل جامعة على حدا بعد غد الاربعاء 24 نوفمبر.

وأضافت انه سيتم بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

واعلنت الجامعات انه كل من لا تنطبق عليه الشروط سيتم شطبه من الانتخابات خلال عملية الفحص وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجد بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم»، أن المؤشرات الاولية وفقا لاعداد المرشحين بالجامعات هذا العام تشير إلى حسم أكثر من 60% من الكليات بالتزكية وذلك لترشح اعداد اقل أو تساوي العدد المطلوب لاتحاد كل كلية.