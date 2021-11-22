انخفاض الحرارة والأمطار مستمرة على المحافظات.. حالة الطقس اليوم إلى السبت 27 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الاثنين 22 نوفمبر إلى السبت 27 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً على الأنحاء كافة.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس اليوم الاثنين 22 نوفمبر:

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط رياح على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 23 نوفمبر والأربعاء 24 نوفمبر:

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- من الخميس 25 نوفمبر إلى السبت 27 نوفمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين 22 نوفمبر إلى السبت 27 نوفمبر 2021:

- الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 15 درجة.

- الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 15 درجة.

- الخميس 25 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- الجمعة 26 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- السبت 27 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 17 درجة.