«قيده بالسلاسل بسبب مرضه».. الداخلية تكشف ملابسات احتجاز مزارع لنجله في البحيرة

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله وإحتجازة داخل منزله بالبحيرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرحمانية بمديرية أمن البحيرة من الأهالى بقيام أحد الأشحاص بإحتجاز نجله داخل منزله بدائرة المركز، وتقييده بالسلاسل والأقفال الحديدية».

وأضافت: «بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (مُزارع، مقيم بذات الناحية) وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ووجود إصابات متفرقة بنجلة».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته إعترف بقيامه بذلك لمعاناة نجله من مرض نفسى وعصبى ويعالج منه منذ فترة وسابقة تردده على إحدى المستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة الإسكندرية وإدمانه للمواد المخدرة وسابقة تعديه على والدته بالضرب، وقيامه بإحتجازه خشية تعديه على الأهالى وبإستدعاء المجنى عليه وسؤاله قرر بتعرضه للواقعة على النحو المشار إليه (تم فك القيود وتحريره) وتبين وجود إصابات به عبارة عن (كدمات وسحجات متُفرقة بالجسم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».