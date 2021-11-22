مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور)

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اعلنت وزارة الداهلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في تصنيع عقار الكبتاجون المخدر والإتجار به وبحوزتهم مضبوطات قدرت قيمتها المالية ب 110 مليون جنيه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجهافقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الشرقية تخصصوا في تصنيع وتصدير والإتجار بعقار الكبتاجون المخدر وقيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزاً للتصنيع».

واضافت :«حيث يقوم أحدهم بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون، بينما يقوم آخر بمعاونته في عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات، بينما يقوم الآخير بعقد صفقات مع عملائهم والتصدير لإحدى الدول» .

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وعُثر بحوزتهم على 505 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من عجينة أقراص الكبتاجون وزنت 800 كيلو جرام معدة للكبس تقدر حال إنتاجها ب ( 2،400،000 ) وعدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات للتعبئة- كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، وكذا ضبط مبلغ مالى و3 هواتف محمولة وسيارة».

وشددت :«وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 110 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

مصنع الكبتاجون بالشرقية