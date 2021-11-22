الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

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جي بي سي نيوز :- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.

وحسب بيان الرئاسة السورية، يقضي المرسوم رقم 347 لعام 2021، بإنهاء تعيين إبراهيم خضر السالم محافظا لمحافظة اللاذقية وتعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظا لمحافظة اللاذقية.

ويقضي المرسوم رقم 348 لعام 2021 بإنهاء تعيين محمد نتوف محافظا لمحافظة إدلب وتعيين ثائر ناصح سلهب محافظا لمحافظة إدلب.

بينما وفقا للمرسوم رقم 349 لعام 2021، تم إنهاء تعيين همام صادق دبيات محافظا لمحافظة السويداء وتعيين نمير حبيب مخلوف محافظا لمحافظة السويداء.

فيما قضى المرسوم رقم 350 لعام 2021 بإنهاء تعيين مروان إبراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا وتعيين لؤي خريطه محافظا لمحافظة درعا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر قرارا، الاثنين الماضي، بإلغاء منصب مفتي الجمهورية في البلاد، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

سبوتنيك