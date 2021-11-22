40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض

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يُمكِّنُ الزوار من عيش تجربة واقعية ممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها

يواصل موسم الرياض تقديم فعالياته الممتعة وتجاربة المتنوعة، حيث يقدم من خلال أحدث فعاليّاته "شجرة السلام" معرض "حديقة الطيور"، الذي يستعرض أكثر من 40 طيرًا من فصائل وأنواع مختلفة ونادرة.

ويُمكِّنُ المعرض زواره من عيش تجربة واقعية وممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها من دون أي قيود برفقة المدربين المتخصصين في المنطقة.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، ويضم عددًا من الفصائل النادرة من الطيور على مستوى العالم.

