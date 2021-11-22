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نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

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نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة حصول مطربي المهرجانات الـ 19 الممنوعين من الغناء، على تصاريح من المهن التمثيلية، معقبًا: «لن يمنح تصرح لأحد إلا بموافقة النقيب هاني شاكر».

وقال «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المُذاع عبر فضائية «الأولى»: «لابد من مواقفة هاني شاكر أولا قبل منح أي تصاريح لهؤلاء المطربين«، موضحا:»لن ألجأ للقانون سألجأ للأعراف والتقاليد«.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب نقيب المهن التمثيلية أن «أي شخص عايز يمثل وهو ينتمي للمهن الموسيقية لابد من موافقة النقيب أولا حتى يتمكن من الحصول على ترخيص

المصرى اليوم

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