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زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم »

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زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم مصر» زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم »

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قال الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الباقوري ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، إن آخر كلام الراحلة كان «خلوا بالكم من 3 مرات» وبعدها نطقت الشهادة، مضيفا أن زوجته نيفين كريمة الفنانة كانت بارة بوالدتها وترعاها دائما.

وأضاف رضا طعيمةفي تصريحات تلفزيونية، أن الراحلة سهير البابلي كانت حريصة للغاية على حفظ القرآن الكريم وتحفيظه للآخرين.

وتابع رضا طعيمة أن سهير البابلي كانت تهتم بالهوية الوطنية وزرع الانتماء الوطني في المواطنين المصريين وذلك يرجع لخوفها وقلقها على مصر.

وأردف رضا طعيمة أن الفنانة الراحلة كانت علاقتها بربها قوية وصادقة لأنها لم تمثل قربها إلى الله عز وجل، وكانت تقدم الصدقات للآخرين وتدعو دائما للرئيس عبدالفتاح ، لافتا إلى أن الراحلة أحبت الجميع بصدق.

واستطرد رضا طعيمة أن أقرب شخصية للفنانة سهير البابلي ابنتها نيفين، وأقرب كلمة إلى قلبها كانت «ولا يهمك» قاصدة بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصديه للمغرضين والذين يريدون النيل من هذا الوطن.

وأردف رضا طعيمة أتمنى أن تكون لها جنازة تليق بزعيمة أمة، أحبت وانتمت لهذا الوطن، بقلبها ومشاعرها الصادقة، مشيرا إلى أنه غدا سيتم تشييع جثمان الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي: «هنلفها في الجنازة بعلم مصر».

المصرى اليوم

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