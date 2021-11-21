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البحرين تدين محاولة استهداف الحوثيين لمطار نجران

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البحرين تدين محاولة استهداف الحوثيين لمطار نجران البحرين تدين محاولة استهداف الحوثيين لمطار نجران

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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة تجاه مطار نجران في المملكة العربية .

ووصفت هذا التصرف بـ «اعتداء ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني» بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا».

وأشادت وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

واكدت وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

المصرى اليوم

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