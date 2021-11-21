«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بتوافق «فرقاء السودان»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان باتفاق تسوية الأزمة السياسية السودانية الذي وقعه اليوم قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكدة على التمسك بتحقيقات جادة ومحاسبة الجناة في وقوع ضحايا بين المتظاهرين بسبب العنف والقوة المفرطة.

من جانبه، أعرب علاء شلبي رئيس المنظمة في تصريحات للمصري اليوم، عن أمله لأن يشكل الاتفاق نقطة نهاية للأزمة السياسية التي عاشتها البلاد، والتي اعتبرها تعود إلى ما قبل ٢٥ أكتوبر الماضي، حيث تزايدت التوترات بين المكونين المدني والعسكري في الحكم الانتقالي جراء الفشل المتكرر في التوصل لصيغة تسمح باستيعاب كافة القوى المؤيدة للثورة، فضلا عن تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي اضطروا إليها لمعالجة تركة الديون الخارجية الثقيلة التي خلفها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأضاف شلبي أن الفشل في التوصل إلى تسوية مستدامة مع الحركة الشعبية- جناح عبدالعزيز الحلو يبقى تحديا كبيرا لصمود المسارات الأخرى لتسوية النزاعات الأهلية المسلحة، مع أهمية قيام المجتمع الدولي للدعم المالي الضروري لتفعيل اتفاقات التسوية وتعويض وجبر اضرار سكان الأقاليم التي عانت من التهميش والافقار والنزاعات.

وختم شلبي بدعوة كافة الأطراف السياسية والعسكرية لوضع آلية توافقية لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تنجح دون توافق بين الفاعلين، وهو ما يتطلب التنازل من قبل كافة الأطراف.