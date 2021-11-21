نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف بأبوالنمرس

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عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الأحد، اجتماعًا لمناقشة مشكلة مياة الصرف الصحي ووضع الحلول العاجلة لطفوحات الصرف الصحي بشوارع مدينة أبوالنمرس.

ناقش نائب المحافظ خلال الأجتماع مشاكل طفوحات مياة الصرف الصحي بمدينة أبوالنمرس.

وجه نائب المحافظ بسرعة تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة طفوحات الصرف الصحي بشوارع المدينة.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبوالنمرس لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية وأزالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي.

وجه نائب المحافظ بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحي في الموعد المحدد حتي تتمكن شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل بناءا على تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.