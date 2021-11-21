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« والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

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«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها « والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

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كشف رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، عن ما دار خلال الساعات الأخيرة في حياتها وآخر ما قالته قبل وفاتها، قائلاً «وهي نايمة في اللحظات الأخيرة كانت تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان على وشها الرضا».

وأضاف رضا طعيمة في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، المُذاع على فضائية «النهار»، قائلاً: «وشها كان متصالح مع نفسه، وتحس إن فيه حالة من السلام الوجداني»، مشيراً إلى كلماتها الأخيرة وهي: «خلوا بالكم من ، حافظوا على مصر».

وتابع زوج ابنة الفنانة سهير البابلي قائلاً: «كانت دائماً بتقول خليكوا الدراع اليمين لـ الرئيس عبدالفتاح .. ده ابني.. حافظوا على البلد معاه.. الراجل ده اشتغل بقلب ومخلص ومتجرد مش عايز حاجة من حد».

وواصل رضا طعيمة: “كانت دائماً بتصحى الصبح تقرأ جزء من القرآن والأذكار، وبعد كده تبدأ تدعي لمصر، والفلاحين، والعُمال، والقضاة، والجيش، والشرطة، والإعلاميين.. وفي الآخر تقعد تدعي للرئيس عبدالفتاح السيسي”.

المصرى اليوم

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