يراعى معايير «اليونيسكو».. «التجلى الأعظم» مشروع يحمي كنوز سانت كاترين

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تحظى مدينة سانت كاترين كتراث بأهمية تاريخية وسياحية وضعتها في قائمة التراث العالمي، حيث أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، أن مشروع «التجلى الأعظم»، يتضمن حماية صحراء سانت كاترين والتنوع البيولوجى وعمل بنك جينات للفصائل النادرة والتراث الثقافى للبدو وإدراجه في مخططات التنمية والإدارة.

وقال «ريحان» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هناك برنامج واضحة للحفاظ على المنطقة كتراث معماري، مضيفا ان المشروع يتضمن من الجانب الاجتماعى تحويل التراث الثقافى والطبيعى ليؤدى وظيفة في حياة المجتمع المحيط وتشجيع المجتمع باستثمار موارد في التراث ومشاركة القيادات المحلية والأهالى في كل مراحل المشروع. وتابع أن المشروع يشمل تنمية الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه نشر كتابين مهمين في هذا الصدد الأول بعنوان «دير سانت كاترين منارة التسامح» والذى يرصد تاريخ الدير والمعالم المعمارية والفنية ودوره الحضارى عبر العصور وكتاب «التجليات الربانية بالوادى المقدس طوى»، والذى يرصد قصة التجلى الأعظم منذ دخول يوسف الصديق وإخوته إلى أرض مصر آمنين مرورًا بولادة نبى الله موسى وتربيته في مصر وخروجه الأول وحيدًا عبر سيناء حيث تجلى له المولى عز وجل حين رأى نارا عند شجرة العليقة المقدسة، وخروجه الثانى مع بنى إسرائيل حين تسلم ألواح الشريعة من على جبل الشريعة وتجلى المولى سبحانه وتعالى للجبل المقابل حين طلب نبى الله موسى رؤية ربه وهو الجبل المقابل لجبل موسى بالوادى المقدس .

وأردف أن المشروع يتضمن رفع مستوى الوعى الجماهيرى وزيادة مشاركة السكان المحليين وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع مناطق التراث، وبخصوص الجانب الاقتصادى لتقييم اليونسكو، إلى جانب إنشاء مركز معلوم، قال ريحان إن المشروع يضم شبكة إلكترونية للتعريف بخدمات المواقع، وطرح المعلومات الخاصة بالتراث في وسائل الإعلام وساحات مكشوفة للاحتفالات العامة وبذلك فهو يحقق الاستدامة في منطقة تراث عالمى كما تشترط اليونسكو .

ولفت إلى أن المشروع يعمل في الجانب الثقافى على زيادة جرعة الوعى السياحى والأثرى لكل السكان داخل منطقة التراث العالمى للتعايش مع التراث ومواجهة الأخطار الثقافية المهددة للتراث من أفكار مغلوطة وتحقيق السلام والوئام الاجتماعى بين كل القائمين على أمر التراث داخل المنطقة ككل والمجتمع المحلى وتحقيق أكبر قدر من استفادة المجتمع المحلى من هذا المشروع العظيم .

وأكد أن مشروع التجلى الأعظم يراعى التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية لحماية التراث من حل لمشكلات الأهالى بالمنطقة من توفير مساكن بشكل لائق وتطوير البنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء، وغيرها من المرافق بالإضافة إلى وضع الحلول المنجزة لمشاكل السيول لتحويلها إلى مصدر للمياه العذبة وترويج منتجاتهم التراثية فضلل عن تطوير البازارات والمحلات بالمنطقة وتنظيم ورش عمل بمشاركة أهالى المنطقة وإقامة معارض لمقتنيات دير سانت كاترين خارج مصر وتنظيم رحلات مدرسية وجامعية لدير سانت كاترين لتنشيط السياحة المحلية .

و فيما يتعلق بأهمية منطقة سانت كاترين، قال ريحان إن هناك عدة اسباب من بينها الموقع الجغرافى لها في سيناء والدور الذي لعبته في تاريخ الإنسانية، كما مر بها العديد من الشخصيات والجيوش وارتبط اسمها بنبى الله موسى مما أثر في ظهور دور التعبدفيها في بقاع متفرقة، حيث تضم قصصا تخص الأديان الثلاثة فضلا عن تشكيلات جبالها وتغطيتها بالثلوج في فصل الشتاء مما يعطيها أهمية عالمية استثنائية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل منطقة سانت كاترين كتراث عالمى استثنائى باليونسكو عام 2002 وفقا لأربعة معايير، الأول والثالث والرابع والسادس، لافتا إلى أن عمارة سانت كاترين وبصفة خاصة البيوت هي عبارة عن كنز معمارى وبصفة خاصة في علاقة البيوت بالحدائق الداخلية في تعبير بليغ ينم عن عبقرية معمارية مع أطلال عمارة بيزنطية من القرن الرابع الميلادى، والدير مثال أولى عن العادات الشرقية عن مستوطنة مسيحية داخل منطقة هامة.

ونبه إلى ما اسماه بالعلاقة المدروسة بين الطبيعة والمبنى والروحانية التي تتميز بها المنطقة، فبها أول الكنائس المسيحية المبكرة التي صمدت في وجه التغيير وما زالت مستعملة حتى الآن منذ القرن السادس الميلادى.

وأضاف أن موقع سانت كاترين وتوسطها بين جبل موسى مشابه للمنطقة المقدسة بالقدس مما يجعلها ذات أهمية للأديان الثلاثة.

وعن معايير التسجيل، أوضح ريحان أن المعيار الأول لليونسكو هو الممتلكات التي تمثل تميزا فنيًا بما يشمل الأعمال المميزة للمعماريين والبناه، ويتمثل في التميز والإبداع والعبقرية، ويمثل دير سانت كاترين عبقرية معمارية لمنشئات من القرن الرابع وحتى القرن التاسع عشر الميلادى، والمعيار الثالث الممتلكات التي تعكس إنجازا عقليا أو اجتماعا أو فنيا ذو أهمية عالمية التي تقف شاهدًا فريدًا أو على الأقل استثنائيًا على تقليد أو على حضارة لا تزال حية أو حضارة مندثرة أو عادات ثقافية مندثرة تمثل في طراز العمارة البيزنطية.

اما المعيار الرابع فيمثل الممتلك نموذجا بارزا من البناء أو لمجمع معمارى أو تكنولوجى أو لمنظر طبيعى. (تنسيق موقع) يمثل مرحلة أو مراحل هامة من التاريخ البشرى، أو تعبر عن نمط من البناء أو مجمع معمارى أو طراز أو تنسيق حدائق ثقافية يمثل مرحلة هامة من التاريخ المتمثل في حديقة الدير ومناظر الجبال .

وأشار إلى أن المعيار السادس يتعلق بالممتلكات المرتبطة بأحداث تاريخية هامة أو أشخاص أو عقائد أو فلسفة، على أن يكون مقترنا على نحو مباشر أو ملموس بأحداث أو تقاليد حية أو بمعتقدات أو بمصنفات فنية أو أدبية ذات أهمية عالمية بارزة، أو الممتلكات المرتبطة بفهم شخصيات تاريخية أو أحداث أو ديانات أو أشخاص لها استثنائية وهى حدث التجلى الأعظم وتلقى الألواح والمناجاة.

وأكد خبير الآثار أن اليونسكو تطلب من أي مشروع بمنطقة تراث عالمى تقارير عن المؤثرات على القيمة العالمية الاستثنائية للمنطقة وكيفية مواجهتها ومنها مثلا في سانت كاترين الضغط التنموى من زحف مستوطنات بدوية على المنطقة فهناك مراقبة من وزارة السياحة والآثار وتحرير محاضر لأى تعدى على حرم الدير وقد صدر القرار الوزارى رقم 509 بتاريخ 1997 بتحديد حرم للدير 2كم من كل الجهات، كما ان هناك استعدادات خاصة لمقاومة السيول ومراقبة الأضرار الناجمة عن السياحة ومنع التعدى على النباتات ومراقبة رحلات السفارى والتلوث الناتج عن الموتوسيكلات المستعملة.