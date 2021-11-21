«مزورون ومتهربون من الخدمة العسكرية».. هاني شاكر يكشف مفاجآت عن الممنوعين من الغناء

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رد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على من يطالب باحتواء مطربي المهرجانات، بعد قرار منع 19 منهم من الغناء في الحفلات، قائلًا إن «الأسماء الممنوعة من الغناء ارتكبوا جرائم، بعضهم زور شهادات تعليمية وبعضهم متهرب من الخدمة العسكرية، ومنهم من زور صوته شخصيًا للحصول على تصريح غناء».

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، الأحد، أن «حمو بيكا دخل الامتحان مرتين وسقط»، لافتًا إلى أنه «بعد سقوطه المرة الأولى أحضروا له مدرس يصحح له مخارج الحروف، فحضر مرة واحدة ثم زوغ»، حسب قوله.

وأردف: «خدنا حكم سنتين حبس ضده، وقبل التنفيذ اتنازلت ميخلصنيش يتأذي، جبناله مدرس، يضبط مخارج الحروف، مراحش إلا مرة واحدة وزوغ، قال مش فاهم».

وكشف شاكر عن واقعة تزوير صوته، قائلًا: «واحد فيهم عامل برنامج على تليفونه بصوتي، كلم المستشار علاء عامر، وقال له يا منصور مش هأوصيك على فلان خليه يشتغل في العيد، عشان متقطعش عيشه لحد ما نرجع.. بعدها بنص ساعة كلمه بصوته قال له الباشا كلم حضرتك ووصاك اشتغل في العيد؟»، مشيرًا إلى أنه قدم ضده بلاغًا.