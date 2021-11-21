رئيس «المحافظين» عن وقف مطربي المهرجانات: نرفض الوصاية أو الاصطدام بالحريات

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رفض المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف مطربي المهرجانات ومنعهم من إقامة الحفلات، وعلق على الأزمة الأخيرة بين الطرفين قائلا: «ليس من حق أي شخص أن يفرض ذوقه على الناس أو يرتدي عباءة الرأي العام، طالما أن هذه الكلمات تخلو من خدش الرأي العام».

وقال أكرم قرطام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنا لا أؤيد قرار المهن الموسيقية في منع مطربى المهرجانات من الغناء وفرض وصايته على الجمهور، بالرغم من أننى كاره هذه الأصوات التي تخلو من الطرب الذي تربينا على الاستماع له، لكن في نفس الوقت كل واحد له حق الغناء طالما لم تخدش كلماته الرأي العام، وليس من حق أي شخص أن يمنعه من الغناء، والقانون هنا هو الفيصل الذي كفل الحريات للجميع ونحترمه جميعًا».

وأشار قرطام أنه من حق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رفض انضمام هذه الأصوات إلى النقابة، إلا أن القانون يسمح لهم بتشكيل نقابة موسيقية مستقلة لهم، والجمهور له الحق وحده في اختيار ذوقه من الموسيقى بعيدًا عن أي رقيب يفرض عليه ذوق معين من الأغانى لأننا نرفض أي نقابى يصطدم بالحريات.

وحول الانتشار السريع لأغانى مطربى المهرجانات خاصة بين الجيل الجديد، أرجع قرطام ذلك إلى تدنى الذوق العام والثقافة وغياب دور المهن الموسيقية في تبني أصوات جيدة، وإقامة حفلات موسيقية تتنقل بين القرى في المحافظات لنشر الذوق الجميل، مؤكدًا دور الإعلام ووزارة الثقافة في الترويج للطرب الأصيل والحقيقي.