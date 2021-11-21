«ترتيل القرآن والترحيب بالجمهور».. طقوس سهير البابلي قبل الوقوف على المسرح

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لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة لاشينة لاشين عن جانب من طقوس الفنانة الراحلة سهير البابلي قبل الصعود على المسرح ومواجهة الجمهور.

وقالت لاشينة في تصريحات لها: «أول مافتحت عيني على الاحتراف كان في مسرحية على الرصيف.. حقيقي كانت شديدة.. كواليس منضبطة.. ممنوع حد يقف في الكواليس إلا ساعة دخلته ووقت خروجه للجمهور.. لكن سهير البابلي سمحت ليا أقعد اتفرج عليها.

وتابعت: كانت سهير البابلي ترتّل بعض آيات القرآن قبل دخولها على المسرح ثم تنطلق مع أغنية «بالأحضان» للترحيب بالجمهور، كنت أراها عظيمة وهي تحتضن جمهورها يوميًا.

يذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 سنة، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت الموهبة على الفنانة سهير البابلي في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة، لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.