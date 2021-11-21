تعرف على موعد ومكان عزاء سهير البابلي

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أعلن الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحله سهير البابلي، الأحد، عن مكان وموعد عزاء الفنانة القديرة سهير البابلي التي وافتها المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 86 سنة بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

وقال الدكتور رضا طعيمة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «سيتم تشييع جثمان الراحلة الكبيرة سهير البابلي بعد صلاة ظهر غدٍ الاثنين من مسجد 6 أكتوبر، وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة».

وأضاف: «من المقرر إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر».

سهير البابلي ولدت في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

والفنانة الراحلة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.