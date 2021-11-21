قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد

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جى بي سي نيوز :- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة نظام القناصل الفخريّين للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة في الخارج لسنة 2021.

ويهدف النِّظام إلى تعزيز الخدمات القنصليَّة المقدَّمة خارج المملكة، ومواكبة التطوّرات التي طرأت على العمل القنصلي، وترسيخ أفضل الممارسات المتَّبعة ضمن الإطار النَّاظم لعمل القناصل الفخريين في الخارج، ومعالجة بعض الثّغرات التي ظهرت خلال تطبيق النِّظام السابق.

كما يأتي النِّظام لتحديد آليَّات وإجراءات إنشاء القنصليَّة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلِّقة بها، والإشراف عليها، ولتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تعيين القناصل الفخريين، وتحديد شّروط وإجراءات تعيينهم، وحقوقهم وواجباتهم وصلاحيَّاتهم وامتيازاتهم، وتحقيق الأهداف المتوخّاة من تعيينهم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين بسَّام فاضل السَّرحان، ونايل خالد العدوان، وقاسم محمَّد التلّ، ونوح علي الشيَّاب أعضاء متفرِّغين في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدَّة أربع سنوات.

كما قرَّر المجلس تسمية بسَّام فاضل السَّرحان رئيساً لمجلس مفوَّضي الهيئة، ونايل خالد العدوان نائباً للرئيس.