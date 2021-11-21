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وزير الصحة ينوه بأهمية منزل "منتصف الطريق" بالدرعية لدمج المتعافين من الإدمان

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وزير الصحة ينوه بأهمية منزل "منتصف الطريق" بالدرعية لدمج المتعافين من الإدمان وزير الصحة ينوه بأهمية منزل "منتصف الطريق" بالدرعية لدمج المتعافين من الإدمان
قال إنه دشن بسعة 126 سريراً.. ويُمثل خطوة مهمة لعودتهم إلى بيئتهم الطبيعية

وزير الصحة ينوه بأهمية منزل

نوه وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بأهمية منزل "بيت الطريق" الذي تم تدشينه، اليوم الأحد، في محافظة الدرعية بسعة 126 سريراً، ويتماشى مع أهداف التحول الصحي ويُمثل خطوة مهمة لدمج المتعافين، وعودتهم إلى بيئتهم الطبيعية التي حضروا منها.

وفي التفاصيل، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لشركة "سابك" لمبادرتها الاجتماعية وتكفلها بإنشاء وتجهيز المنزل بالدرعية، مثمناً دعم محافظ الدرعية لهذا المشروع الحيوي والهام .

وأبان أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتفاعل مؤسسات المجتمع مع برامج وزارة الصحة، ودعم أنشطتها الهادفة لخدمة كافة أفراد المجتمع، حيث يُعد إسهام فاعل في دعم جهود مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين.

وأوضح وزير الصحة أن منزل "منتصف الطريق" يُعد مرحلة انتقالية في طريق العودة إلى الاندماج في المجتمع، وذلك من خلال توفير بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة، حيث تتميز الخدمات العلاجية والتأهيلية بالمنزل بأنها بيئة جاذبة تحتوي على مرافق تأهيلية وترفيهية متكاملة، تُمكن المستفيد من البقاء والاستمرار طيلة مدة البرنامج العلاجي التي قد تمتد إلى 9 أشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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