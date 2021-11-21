أطفال كفرالشيخ يتصدرون المركز الأول في المشروع القومي للموهبة

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حصل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ على المركز الأولى في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة، والمقامة بنادي طلائع الجيش، في الفترة من 15 حتى 21 نوفمبر.

وبحسب بيان، الأحد، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للاعبين المتميزين، مؤكداً تكريمهم بديوان عام المحافظة قريبًا.

وتمكن محمد حاتم محمود الفوز بالمركز أول جمهورية وزن 65 كيلو، لاعب مركز واعدين كفر الشيخ، أحمد باسم، مركز أول جمهورية، وزن 57 كيلو لاعب مركز واعدين مطوبس، كما استطاع محمد شوقي الحصول على المركز الثالث جمهوري وزن 53 كيلو لاعب مركز واعدين مطوبس، وتمكنت نجمة تايكوندو واعدين كفر الشيخ جني صلاح عبدالبديع، من تحقيق مركز ثالث جمهوريه وزن 59 كيلو .

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظة كفرالشيخ حصلت على المركز الأول في الترتيب العام من أصل 176 هيئة رياضية ونادي ومركز شباب، بواقع 1500 لاعب ولاعبة مشاركين في بطولة الجمهورية تحت ١٤ سنة والمقامة بنادي طلائع الجيش، مقدما التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ ومدربي المشروع كابتن إيهاب النحاس مدرب تايكوندو كفرالشيخ وكابتن محمود الشهاوي مدرب تايكوندو مطوبس، وكابتن ميمي الأمشيطي مساعد مدرب تايكوندو مطوبس وكابتن نميسه بكور مساعد مدرب تايكوندو مطوبس.