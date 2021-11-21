جدول ترتيب الدوري الإسباني .. ريال مدريد يتصدر

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نجح فريق ريال مدريد في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على غرناطة برباعية في مباريات الجولة الثالثة عشر.

وأصبح نادي العاصمة في المقدمة برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وريال مدريد خامسًا برصيد 24 نقطة، وبرشلونة سادسا بعدما جمع 20 نقطة، بفارق الأهداف عن رايو فاليكانو.

ويحتل أتلتيكو بلباو المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 متساويًا مع أوساسونا وبفارق نقطتين عن فالنسيا وإسبانيول.

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